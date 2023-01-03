Циципас — о матче с Гоффеном: приятно находиться в таком состоянии

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от выигранного матча с Давидом Гоффеном.

«Очень приятно находиться в таком состоянии. Я бы хотел почаще в нём бывать. Но нельзя чувствовать себя богом, если ты не достиг состояния, когда всё идёт само. В прошлом сезоне со мной такое пару раз случалось, и я надеюсь, что и в этом случится. У тебя ощущение, что всё идёт в твою пользу, тебе даже не нужно думать на корте. Подсознание принимает решения, тебе не нужно ничего из себя выжимать.



Это очень приятное состояние, когда тебе удаётся так сосредоточиться на пушистой жёлтой штучке, которая летит с другой стороны корта. Это, можно сказать, дзен», — сказал Стефанос Циципас на пресс-конференции.