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Медведев после отказа Сонего продолжить матч вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Медведев после отказа Сонего продолжить матч вышел во второй круг турнира в Аделаиде
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянный седьмым Медведев нанёс поражение 45-й ракетке мира Лоренцо Сонего из Италии со счётом 7:6 (8:6), 2:1. Соперник россиянина отказался продолжать матч по ходу второго сета. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

К моменту остановки игры Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Сонего подал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-поинт из десяти.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, занимающим 29 место в мировом рейтинге.

Аделаида-1 (м). 1-й круг
03 января 2023, вторник. 03:40 МСК
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 8 		2  
6 6 		1  
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Комментарии
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