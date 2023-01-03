Медведев после отказа Сонего продолжить матч вышел во второй круг турнира в Аделаиде
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянный седьмым Медведев нанёс поражение 45-й ракетке мира Лоренцо Сонего из Италии со счётом 7:6 (8:6), 2:1. Соперник россиянина отказался продолжать матч по ходу второго сета. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
К моменту остановки игры Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Сонего подал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-поинт из десяти.
За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, занимающим 29 место в мировом рейтинге.
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