Медведев после отказа Сонего продолжить матч вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянный седьмым Медведев нанёс поражение 45-й ракетке мира Лоренцо Сонего из Италии со счётом 7:6 (8:6), 2:1. Соперник россиянина отказался продолжать матч по ходу второго сета. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

К моменту остановки игры Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Сонего подал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-поинт из десяти.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, занимающим 29 место в мировом рейтинге.