Александрова уступила Вондроушовой на старте турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянная 19-й Александрова уступила 92-й ракетке мира Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

По ходу матча Александрова пять раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шестнадцати. Вондроушова подала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из пятнадцати.



За выход в четвертьфинал турнира Вондроушова поспорит с 37-летней эстонской теннисисткой Кайей Канепи, занимающей 32 место в мировом рейтинге.

