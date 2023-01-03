Александрова уступила Вондроушовой на старте турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянная 19-й Александрова уступила 92-й ракетке мира Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
По ходу матча Александрова пять раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шестнадцати. Вондроушова подала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из пятнадцати.
За выход в четвертьфинал турнира Вондроушова поспорит с 37-летней эстонской теннисисткой Кайей Канепи, занимающей 32 место в мировом рейтинге.
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