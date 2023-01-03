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Александрова уступила Вондроушовой на старте турнира в Аделаиде

Александрова уступила Вондроушовой на старте турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований посеянная 19-й Александрова уступила 92-й ракетке мира Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

По ходу матча Александрова пять раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шестнадцати. Вондроушова подала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из пятнадцати.

За выход в четвертьфинал турнира Вондроушова поспорит с 37-летней эстонской теннисисткой Кайей Канепи, занимающей 32 место в мировом рейтинге.

Аделаида-1 (ж). 1-й круг
03 января 2023, вторник. 06:20 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Маркета Вондроушова
92
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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