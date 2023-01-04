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Соболенко на двух тай-брейках обыграла Самсонову и пробилась в 1/4 финала в Аделаиде

Соболенко на двух тай-брейках обыграла Самсонову и пробилась в 1/4 финала в Аделаиде
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно преодолела барьер второго раунда на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче второго круга престижных австралийских соревнований Соболенко обыграла представительницу России Людмилу Самсонову со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 17 минут. Соболенко 11 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Самсоновой — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал турнира Соболенко сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая ранее оказалась сильнее эстонки Кайи Канепи.

Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $ 826 837.

Аделаида-1 (ж). 2-й круг
04 января 2023, среда. 05:00 МСК
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 3  
7 10 		7 7  
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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