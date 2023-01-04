«Всегда лучше выиграть сет 6:0, чем 7:6». Медведев — о победе над Кецмановичем

Экс первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над сербом Миомиром Кецмановичем (6:0, 6:3) в матче второго круга хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«Всегда лучше выиграть сет 6:0, чем 7:6, отыграв девять сетболов в партии, которая длилась час двадцать. Но в теннисе не всё так просто, иначе все были бы первыми номерами рейтинга, а он у нас только один. Я очень доволен своим сегодняшним уровнем в матче с сильным соперником. Второй сет был тяжелее, но мне удалось довести его до победы, и я с нетерпением жду следующих матчей», — приводит слова Медведева ATP Tour.

За выход в полуфинал турнира 26-летний Медведев поспорит с ещё одним россиянином, Кареном Хачановым, который ранее переиграл Джека Дрэйпера из Великобритании со счётом 6:4, 6:2.