Россиян и белорусов допустили к участию в Australian Open

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) заявила о решении не отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Australian Open в этом году.



«Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдёт на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — сказано в заявлении федерации.



9 декабря пресс-служба Australian Open опубликовала заявочный лист на турнир. В основной список участников вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачёва.



В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Беларуси к участию в турнире, за что ATP оштрафовала организаторов на $ 1 млн.



Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира — испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале в 2022 году российского теннисиста Даниила Медведева.