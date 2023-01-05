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Россиян и белорусов допустили к участию в Australian Open

Россиян и белорусов допустили к участию в Australian Open
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Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) заявила о решении не отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Australian Open в этом году.

«Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдёт на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — сказано в заявлении федерации.

9 декабря пресс-служба Australian Open опубликовала заявочный лист на турнир. В основной список участников вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачёва.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Беларуси к участию в турнире, за что ATP оштрафовала организаторов на $ 1 млн.

Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира — испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале в 2022 году российского теннисиста Даниила Медведева.

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