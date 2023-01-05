Радукану снялась с матча и покинула корт, плача. До этого она повесила сопернице «баранку»

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану снялась с матча второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) и покинула корт в слезах.
Эмма Радукану играла матч с представительницей Словакии Викторией Кужмовой. Первый сет британка выиграла со счётом 6:0, второй был за Кужмовой — 7:5. После второго сета Радукану снялась с матча из-за травмы.
Отметим, что последние турниры 2022 года британка пропустила из-за травмы руки.
Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.
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