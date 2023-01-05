Муратоглу: Джоковичу будет тяжело на AO. Надеюсь, он не расклеится, как на US Open — 2021

Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о перспективах сербского теннисиста Новака Джоковича выиграть Открытый чемпионат Австралии.
«Новаку точно будет тяжело в Австралии. У него накопился большой эмоциональный багаж. Он столько всего пережил в эмоциональном плане. Никто не застрахован. Будет трудно. Надеюсь, он не расклеится, как на US Open — 2021, потому что его слишком захлестнуло. Но, наверное, за последнее время он много отдыхал.
Предсезонка, межсезонье без соревновательного стресса. Поэтому он эмоционально отдохнул, что очень хорошо. И потом, он начал не сразу с Australian Open, так что у него будет время привыкнуть к атмосфере.
Я надеюсь, что австралийцы окажут ему хороший приём, потому что, на мой взгляд, всё, что о нём говорили, так незаслуженно. Мне бы хотелось, чтобы они уважали чемпионов. Когда приходишь на стадион и видишь игру Джоковича, меньшее, что ты можешь сделать, – это уважать этих великих чемпионов, независимо от того, нравятся они тебе или нет, согласен ты с ними или нет. Я думаю, это минимум», — приводит слова Муратоглу Eurosport.
- 5 января 2023
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