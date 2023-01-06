Андрееску поздравила молодёжную сборную Канады по хоккею с победой на чемпионате мира

46-я ракетка мира, чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску отреагировала на победу хоккейной сборной Канады на Молодёжном чемпионате мира, который прошёл в Галифаксе и Монктоне.

В финале турнира, который состоялся этой ночью, канадцы добились тяжёлой победы над сборной Чехии (3:2 ОТ).

«Поздравляю сборную Канады!!! Это чудесно», — написала Андрееску в социальных сетях.

4 января Андрееску вылетела с турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия), проиграв во втором круге россиянке Веронике Кудерметовой (4:6, 0:6), проиграв 12 геймов подряд. Примечательно, что в матче первого круга Андрееску смогла добиться победы над испанкой Гарбинье Мугурусой после того, как проиграла первый сет 0:6, а во втором уступала 2:5.