Андрееску поздравила молодёжную сборную Канады по хоккею с победой на чемпионате мира
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46-я ракетка мира, чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску отреагировала на победу хоккейной сборной Канады на Молодёжном чемпионате мира, который прошёл в Галифаксе и Монктоне.
В финале турнира, который состоялся этой ночью, канадцы добились тяжёлой победы над сборной Чехии (3:2 ОТ).
«Поздравляю сборную Канады!!! Это чудесно», — написала Андрееску в социальных сетях.
4 января Андрееску вылетела с турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия), проиграв во втором круге россиянке Веронике Кудерметовой (4:6, 0:6), проиграв 12 геймов подряд. Примечательно, что в матче первого круга Андрееску смогла добиться победы над испанкой Гарбинье Мугурусой после того, как проиграла первый сет 0:6, а во втором уступала 2:5.
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