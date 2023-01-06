Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я уже делал это один раз и был близок в прошлый». Медведев — об Australian Open

«Я уже делал это один раз и был близок в прошлый». Медведев — об Australian Open
Комментарии

Экс первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия) оценил свои перспективы на предстоящем Australian Open.

«Определённо, я хорошо играл в прошлом году и хорошо играю сейчас. Честно говоря, остальное неважно — чтобы выиграть «Большой шлем» или быть в финале, ты должен показывать свой лучший теннис на протяжении семи матчей.

Я уже делал это один раз (выигрывал Australian Open. — Прим. «Чемпионата») и был близок в прошлый, и это то, что я собираюсь повторить через несколько недель в Мельбурне», — сказал Медведев в интервью на корте после победы над Кареном Хачановым.

В полуфинале турнира в Аделаиде Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).

Медведев выиграл у Хачанова в российском дерби! Даниил уже в полуфинале Аделаиды Медведев выиграл у Хачанова в российском дерби! Даниил уже в полуфинале Аделаиды
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023