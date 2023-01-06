«Я уже делал это один раз и был близок в прошлый». Медведев — об Australian Open

Экс первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия) оценил свои перспективы на предстоящем Australian Open.

«Определённо, я хорошо играл в прошлом году и хорошо играю сейчас. Честно говоря, остальное неважно — чтобы выиграть «Большой шлем» или быть в финале, ты должен показывать свой лучший теннис на протяжении семи матчей.

Я уже делал это один раз (выигрывал Australian Open. — Прим. «Чемпионата») и был близок в прошлый, и это то, что я собираюсь повторить через несколько недель в Мельбурне», — сказал Медведев в интервью на корте после победы над Кареном Хачановым.

В полуфинале турнира в Аделаиде Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).