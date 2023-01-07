Первая ракетка мира Карлос Алькарас не примет участия в Australian Open — 2023

Первый номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас в своих социальных сетях объявил, что не сможет принять участия в грядущем Australian Open из-за травмы ноги, полученной на тренировке.



«Когда я был на пике предсезонной подготовки, я получил травму в результате случайного вынужденного жеста на тренировке, на этот раз в области полумембранозной мышцы правой ноги. Я очень много работал, чтобы проявить себя на высшем уровне в Австралии. К сожалению, я не смогу сыграть ни на Care A2 + Kooyong, ни на Открытом чемпионате Австралии. Это тяжёлое время, но я должен быть оптимистом, прийти в себя и смотреть вперед. Увидимся в 2024 году», — написал теннисист.

Напомним, Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января. Действующий чемпион турнира — испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале в 2022 году российского теннисиста Даниила Медведева.