18-летняя Носкова одолела вторую ракетку мира Жабер и сыграет с Соболенко за титул
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Чешская теннисистка Линда Носкова (102-я ракетка мира) одолела представительницу Туниса Онс Жабер (второй номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.
Носкова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Чешка выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Онс Жабер четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
В финале турнира в Аделаиде Линда Носкова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в полуфинале расправилась с румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:2.
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