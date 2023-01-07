18-летняя Носкова одолела вторую ракетку мира Жабер и сыграет с Соболенко за титул

Чешская теннисистка Линда Носкова (102-я ракетка мира) одолела представительницу Туниса Онс Жабер (второй номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Носкова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Чешка выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Онс Жабер четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале турнира в Аделаиде Линда Носкова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в полуфинале расправилась с румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:2.