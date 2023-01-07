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18-летняя Носкова одолела вторую ракетку мира Жабер и сыграет с Соболенко за титул

18-летняя Носкова одолела вторую ракетку мира Жабер и сыграет с Соболенко за титул
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Чешская теннисистка Линда Носкова (102-я ракетка мира) одолела представительницу Туниса Онс Жабер (второй номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Носкова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Чешка выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Онс Жабер четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале турнира в Аделаиде Линда Носкова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в полуфинале расправилась с румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:2.

Аделаида-1 (ж). 1/2 финала
07 января 2023, суббота. 11:10 МСК
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 6
         
Линда Носкова
102
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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