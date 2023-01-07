Медведев потеряет звание первой ракетки России после поражения от Джоковича

Седьмой номер мирового рейтинга Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки России после вылета с турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
После турнира Медведев опустится на восьмую строчку рейтинга, а Андрей Рублёв станет шестым. Между россиянами расположится канадец Феликс Оже-Альяссим. Новак Джокович, вышедший в финал Аделаиды, сохранит пятую позицию.
Ранее Медведев потерпел четвёртое кряду поражение от Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу серба. Россиянин уступает 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» со счётом 4-9 по личным встречам. Последний раз Даниил Медведев обыгрывал Джоковича на Открытом чемпионате США, где стал победителем и выиграл первый (и пока единственный) в карьере мэйджор.
- 7 января 2023
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