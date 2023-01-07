Джокович не пустил Медведева в финал Аделаиды! Даниил потеряет звание 1-й ракетки России

Как и ожидалось после жеребьёвки турнира ATP-250 в Аделаиде, в полуфинал пробились два экс-лидера мирового рейтинга – Даниил Медведев и Новак Джокович. Россиянин довольно уверенно разобрался в 1/4 финала с соотечественником – Кареном Хачановым – 6:3, 6:3, а серб почти с таким же счётом победил канадца Дениса Шаповалова – 6:3, 6:4. Другую пару полуфиналистов составили Себастьян Корда из США и японец Йосихито Нисиока. На женском турнире в четвёрке лучших оказались белоруска Арина Соболенко (второй номер посева), Онс Жабер из Туниса (1), чешка Линда Носкова (Q) и Ирина Бегу из Румынии.

Продолжился парад сюрпризов на соревновании WTA-500 в Аделаиде. 18-летняя Линда Носкова из Чехии вихрем прошлась по сетке, выбив из неё очень сильных соперниц – в квалификации она убрала с дороги россиянок Анну Калинскую и Анастасию Потапову, а потом в основе Дарью Касаткину (3), американку Клэр Лю (Q) и белоруску Викторию Азаренко. Ну а в субботу Носкова одержала пока самую громкую победу в карьере, обыграв в трёх сетах вторую ракетку мира Жабер – 6:3, 1:6, 6:3. Так Линда стала самой юной финалисткой пятисотника с 2008 года, когда подобного успеха добилась Каролина Возняцки. Теперь в воскресенье юная чешка поспорит за свой первый титул с Ариной Соболенко из Беларуси, которая в полуфинале разгромила Бегу – 6:3, 6:2 за 1 час 18 минут.

В мужском турнире первым финалистом стал 22-летний американец Себастьян Корда. Сын знаменитого чемпиона Australian Open – 1998 Петра Корды без потери сета преодолел все раунды в Аделаиде, последовательно победив Энди Маррея, Роберто Баутиста-Агута и Янника Синнера (6). В полуфинале Себастьян выиграл на тай-брейке первый сет у японца Нисиоки, а в начале следующей партии соперник снялся – 7:6, 1:0 (отказ). Для Корды это будет пятый финал в карьере, причём все категории ATP-250. Турнир в Парме-2021 американец выиграл, а остальные три проиграл, включая Хихон-2022 Рублёву.

Ну а матчем дня и всего нового года стало противостояние двух экс первых ракеток мира Даниила Медведева и Новака Джоковича. Теннисисты уже встречались в официальных поединках 12 раз, и счёт был 8-4 в пользу серба. Причём после победы Даниила в финале US Open – 2021 три последние встречи остались за Новаком – в финале «Мастерса» в Париже-2021, в полуфинале Астаны и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2022.

Россиянин признался, что хорошо помнит все матчи с Джоковичем и с нетерпением ждёт нового вызова: «В прошлом году мы с Джоковичем провели два матча. Они были сумасшедшими, и я чувствую, что уровень был запредельным. Мне удалось поднять свой уровень тенниса, выйти практически на лучший уровень, который я показывал в 2022 году. Даже последний матч в Турине, где я был не особо мотивирован, был интересным. Это отличные поединки. Я очень разочарован, что в этих встречах ни разу не удалось выиграть у Новака. В Австралии мы, по-моему, играли уже три раза, и всё это были абсолютно разные матчи. Не буду много говорить об этом, но я уступил во всех. Это вызов – играть против Новака в Австралии. Может быть, в Аделаиде будет проще, чем в Мельбурне, кто знает — но это вызов и большое испытание перед Открытым чемпионатом Австралии. Мне предстоит встретиться с одним из лучших, возможно, с лучшим игроком в истории тенниса в Австралии».

На матч оба теннисиста вышли предельно сконцентрированными и на старте сосредоточились на своих подачах. Однако после первого перехода при счёте 2:1 у россиянина неожиданно посыпались ошибки, а Джокович тут же воспользовался шансом и сделал брейк – 3:1. При счёте 4:2 проблемы начались уже у серба. В одном из эпизодов он неудачно затормозил, потянул мышцу ноги и начал прихрамывать. Но он всё-таки смог довести до победы этот гейм, несмотря на брейк-пойнт Медведева – 5:2, а потом вызвал врача. Теннисиста увели в подтрибунное помещение, после чего он вернулся и продолжил матч. Сет он чётко довёл до победы – 6:3 за 39 минут.

Похожий сценарий получился и у второго сета. Только теннисисты чётко держали свои подачи до счёта 3:3. В cедьмом гейме Джокович поймал соперника на ошибках и тут же реализовал брейк-пойнт – 4:3. Россиянин пытался что-то изменить в матче, в следующем гейме он получил два шанса вернуть подачу, но Новак выстоял – 5:3 и успешно подал на выход в финал – 6:3, 6:4 за 1 час 24 минуты.

Вот так Новак Джокович одержал девятую победу в противостоянии с Медведевым и пробился в финал на шестом личном турнире подряд, начиная с Уимблдона-2022, и проиграл за это время в решающем матче только в Париже датчанину Руне. Что касается Даниила, то в Аделаиде он получил только 90 рейтинговых очков за выход в полуфинал и не смог набрать необходимые баллы, чтобы остаться первой ракеткой России. В понедельник в новом рейтинге ATP его обойдёт Андрей Рублёв. Андрей будет шестой ракеткой мира, а Даниил – восьмой.