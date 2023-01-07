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В ФТР высказались о поражении Медведева в матче с Джоковичем в Аделаиде

В ФТР высказались о поражении Медведева в матче с Джоковичем в Аделаиде
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от сербского игрока Новака Джоковича на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 21-кратного победителя турниров «Большого шлема».

«Новак сыграл в академическом стиле, реализовав свои брейк-пойнты в обоих сетах и спокойно довёл матч до победы.

Медведев провоцировал Джоковича в конце матча? У Даниила и Новака уже своя история взаимоотношений, поэтому я не думаю, что какие-то отдельные моменты на таком уровне могут оказывать на игру существенное значение», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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