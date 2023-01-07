Рублёв будет пятым сеяным на Australian Open, Медведев получит седьмой номер

Определилась первая восьмерка сеяных Открытого чемпионата Австралии, который стартует 16 января в Мельбурне. Российский теннисист Андрей Рублёв получит пятый номер посева, Даниил Медведев — седьмой.

Топ-8 сеяных Australian Open:

Рафаэль Надаль (Испания). Каспер Рууд (Норвегия). Стефанос Циципас (Греция). Новак Джокович (Сербия). Андрей Рублёв (Россия). Феликс Оже-Альяссим (Канада). Даниил Медведев (Россия). Тейлор Фритц (США).

Напомним, ранее с турнира снялся первый номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Чемпион US Open не сыграет в Австралии из-за травмы, полученной на тренировке. Также в Мельбурн из-за проблем со здоровьем не поедет многократная победительница мэйджоров американка Винус Уильямс, которой до этого выдали уайлд-кард.

Полный список участников Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».