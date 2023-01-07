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Рублёв будет пятым сеяным на Australian Open, Медведев получит седьмой номер

Рублёв будет пятым сеяным на Australian Open, Медведев получит седьмой номер
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Определилась первая восьмерка сеяных Открытого чемпионата Австралии, который стартует 16 января в Мельбурне. Российский теннисист Андрей Рублёв получит пятый номер посева, Даниил Медведев — седьмой.

Топ-8 сеяных Australian Open:

  1. Рафаэль Надаль (Испания).
  2. Каспер Рууд (Норвегия).
  3. Стефанос Циципас (Греция).
  4. Новак Джокович (Сербия).
  5. Андрей Рублёв (Россия).
  6. Феликс Оже-Альяссим (Канада).
  7. Даниил Медведев (Россия).
  8. Тейлор Фритц (США).

Напомним, ранее с турнира снялся первый номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Чемпион US Open не сыграет в Австралии из-за травмы, полученной на тренировке. Также в Мельбурн из-за проблем со здоровьем не поедет многократная победительница мэйджоров американка Винус Уильямс, которой до этого выдали уайлд-кард.

Полный список участников Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».

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