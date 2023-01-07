Рублёв будет пятым сеяным на Australian Open, Медведев получит седьмой номер
Поделиться
Определилась первая восьмерка сеяных Открытого чемпионата Австралии, который стартует 16 января в Мельбурне. Российский теннисист Андрей Рублёв получит пятый номер посева, Даниил Медведев — седьмой.
Топ-8 сеяных Australian Open:
- Рафаэль Надаль (Испания).
- Каспер Рууд (Норвегия).
- Стефанос Циципас (Греция).
- Новак Джокович (Сербия).
- Андрей Рублёв (Россия).
- Феликс Оже-Альяссим (Канада).
- Даниил Медведев (Россия).
- Тейлор Фритц (США).
Напомним, ранее с турнира снялся первый номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Чемпион US Open не сыграет в Австралии из-за травмы, полученной на тренировке. Также в Мельбурн из-за проблем со здоровьем не поедет многократная победительница мэйджоров американка Винус Уильямс, которой до этого выдали уайлд-кард.
Полный список участников Открытого чемпионата Австралии доступен на «Чемпионате».
Комментарии
- 7 января 2023
-
15:50
-
15:48
-
15:44
-
15:34
-
15:28
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
14:49
-
14:09
-
13:45
-
13:33
-
13:02
-
12:34
-
12:08
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:19
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
09:50
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:15
-
08:56
-
08:07
-
07:54
Партнерский контент