Голландец Грикспор стал победителем турнира ATP-250 в Индии

95-й номер мирового теннисного рейтинга голландец Таллон Грикспор стал победителем турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).
В финале Грикспор обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Матч прошёл на хардовом покрытии. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. На счету Грикспора 17 эйсов, четыре двойные ошибки и три брейк-пойнта из семи. Бенжамен Бонзи 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Грикспор выиграл первый титул в карьере и заработал 250 рейтинговых очков, а также $ 97,760 призовых. Бонзи получит 150 баллов и $ 57,025.
Общий призовой фонд соревнований ATP-250 в Пуне составил $ 642 735. Предыдущим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.
- 7 января 2023
-
18:21
-
17:52
-
16:44
-
16:43
-
16:16
-
16:07
-
15:50
-
15:48
-
15:44
-
15:34
-
15:28
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
14:49
-
14:09
-
13:45
-
13:33
-
13:02
-
12:34
-
12:08
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:19
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
09:50
-
09:45