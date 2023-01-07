Голландец Грикспор стал победителем турнира ATP-250 в Индии

95-й номер мирового теннисного рейтинга голландец Таллон Грикспор стал победителем турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

В финале Грикспор обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Матч прошёл на хардовом покрытии. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. На счету Грикспора 17 эйсов, четыре двойные ошибки и три брейк-пойнта из семи. Бенжамен Бонзи 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Грикспор выиграл первый титул в карьере и заработал 250 рейтинговых очков, а также $ 97,760 призовых. Бонзи получит 150 баллов и $ 57,025.

Общий призовой фонд соревнований ATP-250 в Пуне составил $ 642 735. Предыдущим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.