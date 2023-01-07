Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Голландец Грикспор стал победителем турнира ATP-250 в Индии

Голландец Грикспор стал победителем турнира ATP-250 в Индии
Комментарии

95-й номер мирового теннисного рейтинга голландец Таллон Грикспор стал победителем турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

В финале Грикспор обыграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Матч прошёл на хардовом покрытии. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. На счету Грикспора 17 эйсов, четыре двойные ошибки и три брейк-пойнта из семи. Бенжамен Бонзи 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Грикспор выиграл первый титул в карьере и заработал 250 рейтинговых очков, а также $ 97,760 призовых. Бонзи получит 150 баллов и $ 57,025.

Общий призовой фонд соревнований ATP-250 в Пуне составил $ 642 735. Предыдущим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.

Пуна. Финал
07 января 2023, суббота. 15:10 МСК
Таллон Грикспор
95
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Бенжамен Бонзи
60
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023