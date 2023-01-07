Носкова о выходе в финал турнира в Аделаиде: мне просто очень повезло

18-летняя чешская теннисистка Линда Носкова (102-я в женском мировом рейтинге) прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) после сегодняшней победы над второй ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер.
«Изначально я хотела выиграть первый круг квалификации, затем, возможно, пройти еще дальше (улыбается). Но да, я была в одном очке от поражения в первом круге квалификации. Так что мне просто очень повезло», — сказала Носкова на послематчевой пресс-конференции
Напомним, в завершившемся сегодня полуфинальном матче Носкова оказалась сильнее Жабер со счётом 6:3, 1:6, 6:3 В финале турнира в Аделаиде она встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в полуфинале расправилась с румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:2.
- 7 января 2023
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