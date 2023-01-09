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Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг турнира в Аделаиде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (20-я ракетка мира) переиграла представительницу Австралии Джейми Форлис (160-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча прошла на корте «Мемориал Драйв. Шоукорт» на хардовом покрытии.

Александрова одержала победу со счётом 7:5, 6:3. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету австралийской теннисистки ни одного эйса, две ошибки на подаче и единственный реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Екатерина Александрова встретится либо с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей сорвенований является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

Аделаида-2 (ж). 1-й круг
09 января 2023, понедельник. 07:40 МСК
Джейми Форлис
Австралия
Джейми Форлис
Д. Форлис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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