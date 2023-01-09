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18-летняя Носкова: я могу побеждать лучших в мире, если верю в себя

18-летняя Носкова: я могу побеждать лучших в мире, если верю в себя
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Чешская теннисистка Линда Носкова, уступившая представительнице Беларуси Арине Соболенко в финале турнира в Аделаиде (Австралия), прокомментировала свои успехи на международной арене.

«Когда я доверяю себе и верю в свою игру, то могу бороться и побеждать лучших в мире. Это очень приятно. Но, конечно, мне ещё нужно прогрессировать. У меня много брешей. Всегда есть над чем поработать», — сказала Носкова на пресс-конференции.

Также чешка высказалась об участии в предстоящем Открытом чемпионате Австралии.

«Лучше всего было бы, если бы я попала в основную сетку. К сожалению, придётся играть квалификацию. Не могу сказать, что я провела уже много матчей, так что турнир будет тяжёлым. Ещё одно испытание, нужно просто принять это».

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