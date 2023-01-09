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Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу турнира в Аделаиде

Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу турнира в Аделаиде
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис (110-я ракетка мира) обыграл соотечественника, Алексея Попырина (113-й номер мирового рейтинга), в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Коккинакис одержал победу со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:5. Попырин выполнил 11 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из шести. На счету Танаси Коккинакиса 11 эйсов, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

В следующем круге Коккинакис встретится с первым сеяным, россиянином Андреем Рублёвым.

Аделаида-2 (м). 1-й круг
09 января 2023, понедельник. 12:15 МСК
Танаси Коккинакис
110
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 7
0 		7 7 5
         
Алексей Попырин
113
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Комментарии
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