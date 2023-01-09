Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу турнира в Аделаиде

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис (110-я ракетка мира) обыграл соотечественника, Алексея Попырина (113-й номер мирового рейтинга), в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Коккинакис одержал победу со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:5. Попырин выполнил 11 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из шести. На счету Танаси Коккинакиса 11 эйсов, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

В следующем круге Коккинакис встретится с первым сеяным, россиянином Андреем Рублёвым.