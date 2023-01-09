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В ФТР отреагировали на решение Australian Open допустить до матчей теннисистов с COVID-19

В ФТР отреагировали на решение Australian Open допустить до матчей теннисистов с COVID-19
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал решение организаторов Australian Open допускать к матчам теннисистов с положительным тестом на COVID-19.

«В теннисе действуют соответствующие протоколы, которые время от времени модифицируются с учётом множества меняющихся факторов. Подобные протоколы на протяжении всего времени демонстрировали свою эффективность и помогли теннису достаточно спокойно по сравнению со многими другими сферами деятельности преодолеть пандемию. Если организаторы приняли такое решение, значит у них достаточно оснований считать, что на данном этапе это наиболее рациональный подход к турниру.

Что касается прошлогодней истории с Новаком (Джоковичем — прим. «Чемпионата»), она по сути была связана не с протоколами турнира, а с правилами въезда в конкретную страны. Поэтому я не думаю, что постоянное обсуждение одной и той же темы вообще имеет какой-то смысл», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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