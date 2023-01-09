Гоффен — о победе над Бубликом на турнире в Окленде: главной задачей был хороший приём

53-я ракетка мира бельгиец Давид Гоффен прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (36-е место в рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Гоффен одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Бельгийский теннисист выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из шести. На счету Бублика шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.



«Я очень хорошо сыграл на приёме. Все мы знаем, как он умеет подавать, так что обычно принимать его подачу очень сложно. Безусловно, это было главной задачей. На своей подаче я старался сохранять спокойствие, потому что знаю, какие мощные у него удары, и играть агрессивно. Мой план на игру сработал, и это сыграло ключевую роль. Мне нравится атмосфера на этом корте, люди на трибунах наслаждаются теннисом. Они ужинают, это хорошая арена, и перед ними весело играть», — цитирует бельгийца пресс-служба ATP.

Турнир категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия) проходит с 9 по 14 января.