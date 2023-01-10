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Захарова и Хромачёва не смогли выйти в полуфинал квалификации Australian Open

Захарова и Хромачёва не смогли выйти в полуфинал квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии. На стадии четвертьфинала она уступила итальянке Лукреции Стефанини со счётом 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Захарова сделала 2 эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Стефанини 1 подача навылет, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Ранее в полуфинал квалификации не смогла выйти Ирина Хромачёва, которая уступила представительнице Словакии Анне Шмидловой.

Основная сетка Открытого чемпионата Австралии начнётся 16 января. Финальный матч турнира запланирован на 28 января. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла Даниэль Коллинз.

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