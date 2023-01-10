Калинская сенсационно обыграла Остапенко в матче 1-го крута турнира Аделаида-2

Теннисистка из России Анна Калинская одержала победу на старте турнира Аделаида-2. В начале своего пути спортсменка обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. За это время Остапенко сделала один эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из десяти возможных брейк-пойнтов. Калинская, в свою очередь, один раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть из восьми возможных брейк-пойнта.



Основная сетка турнира стартовала сегодня, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла как раз Риске.