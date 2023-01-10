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Джокович ответил, в какой команде и на какой позиции играл бы, если бы был футболистом

Джокович ответил, в какой команде и на какой позиции играл бы, если бы был футболистом
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович в эфире 433 ответил на вопросы о футболе.

Интервьюер: если бы ты был футболистом, то в какой команде бы играл?
Джокович: это был бы мой домашний клуб «Црвена Звезда». Или… Это был бы «Милан».
Интервьюер: на какой позиции ты бы играл?
Джокович: вероятно, я был бы левым форвардом. Обычно я начинаю ходить с левой ноги. Скорее всего, я бы просто пытался отдавать кому-нибудь ассисты.
Интервьюер: сколько красных карточек ты бы получил?
Джокович: за симулирование или за подкаты? И то и другое хорошо. Я не знаю. Давай попытаемся предсказать. 33.
Интервьюер: 33? Ого. Хорошо.
Джокович: да, буду играть агрессивно. Почему нет?
Интервьюер: с кем из футболистов ты бы хотел играть?
Джокович: ой, это непросто. Не могу выбрать одного. Ибрагимович – мой близкий друг, я бы с удовольствием с ним играл. Очевидно, с Месси и Роналду, очевидно. И если говорить о парнях постарше, это будет Батистута.

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