Джокович ответил, в какой команде и на какой позиции играл бы, если бы был футболистом

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович в эфире 433 ответил на вопросы о футболе.

Интервьюер: если бы ты был футболистом, то в какой команде бы играл?

Джокович: это был бы мой домашний клуб «Црвена Звезда». Или… Это был бы «Милан».

Интервьюер: на какой позиции ты бы играл?

Джокович: вероятно, я был бы левым форвардом. Обычно я начинаю ходить с левой ноги. Скорее всего, я бы просто пытался отдавать кому-нибудь ассисты.

Интервьюер: сколько красных карточек ты бы получил?

Джокович: за симулирование или за подкаты? И то и другое хорошо. Я не знаю. Давай попытаемся предсказать. 33.

Интервьюер: 33? Ого. Хорошо.

Джокович: да, буду играть агрессивно. Почему нет?

Интервьюер: с кем из футболистов ты бы хотел играть?

Джокович: ой, это непросто. Не могу выбрать одного. Ибрагимович – мой близкий друг, я бы с удовольствием с ним играл. Очевидно, с Месси и Роналду, очевидно. И если говорить о парнях постарше, это будет Батистута.