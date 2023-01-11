Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча Аделаиды

Сегодня, 11 января, российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой во втором круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдёт на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» и начнётся не ранее 10:25 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой.

В четвертьфинале победительница встретится с американкой Даниэль Коллинз.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Вероники. При этом она выиграла два матча в 2019 году, на грунте Нюрнберга и на харде Ухани, а в прошлом году верх взяла уже Екатерина, причём уверенно (6:3, 6:1) — правда, на траве, в полуфинале Хертогенбосха.