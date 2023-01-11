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Новак Джокович — об ужине с Ником Кирьосом: его всё ещё не было, возможно, в Мельбурне

Новак Джокович — об ужине с Ником Кирьосом: его всё ещё не было, возможно, в Мельбурне
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопросы о взаимоотношениях с австралийцем Ником Кирьосом. В частности, Джоковича спросили, выполнил ли он обещание сходить с Ником в ресторан после победы на Уимблдоне-2022, а также Новак оценил вероятность приезда Кирьоса на турнир в Белград.

«Ха-ха, нет, ужина всё ещё не было, но в Мельбурне появится такая возможность. Что касается турнира, учитывая, что он был одним из немногих, кто поддержал меня в Австралии, я думаю, что люди у меня на родине изменили мнение о нём в положительную сторону – теперь многие хотят увидеть его на корте. Мы это обсуждаем, обсуждали и в прошлом году. Мы будем рады его видеть, думаю, ему там понравится и его очень поддержат», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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