Джокович снялся по ходу матча с Медведевым перед AO! Что известно о травме Новака

До старта Открытого чемпионата Австралии остаётся пять дней, и теннисисты выходят на финальный этап подготовки к первому мэйджору сезона. 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович запланировал себе два выставочных матча на ближайшие дни: сегодня, 11 января, он должен был сыграть с Даниилом Медведевым, а послезавтра — с Ником Кирьосом. Однако в планы пришлось вносить коррективы.

Что случилось?

На Арене Рода Лэйвера, комплекса в Мельбурн-парке, где в понедельник, 16 января, стартует Australian Open — 2023, Джокович повёл в матче с Медведевым 3:2, сделав брейк, однако вскоре ему понадобилась помощь физиотерапевта. Новак пожаловался на подколенное сухожилие. В дальнейшем серб ещё дважды прибегал к помощи медиков, взял лишь один гейм и, проиграв первый сет со счётом 4:6, снялся с игры. Джокович провёл на корте всего 36 минут вместо запланированных 75, и его заменил Пабло Андухар, так что Медведев не остался без спарринга.

Сыграет ли Новак на Australian Open?

Пока неизвестно о дальнейших планах Новака. Неясно даже, сможет ли он выйти послезавтра на выставочный матч с Кирьосом. Если повреждение окажется достаточно серьёзным, в команде Джоковича наверняка предпочтут не рисковать в преддверии старта Australian Open.

Новак Джокович Фото: Graham Denholm/Getty Images

Предыстория

На прошлой неделе Джокович выиграл турнир в Аделаиде. Примечательно, что по ходу полуфинала, в котором его соперником был всё тот же Медведев, Новак брал медицинский перерыв в связи с подколенным сухожилием. Даниил даже потроллил его на предмет травмы.

Серб же, в финале победивший американца Себастьяна Корду, заверял, что за неделю до старта AO его ничто не беспокоит. «Всё было в порядке. Порой я чувствовал напряжение в мышцах, но не было ничего такого, что заставило бы волноваться за выступление», — говорил Джокович.

Грустный список

К сожалению, на Australian Open 2023 года не будет сразу нескольких теннисистов, которые претендуют на серьёзные результаты. Главная потеря — первая ракетка мира у мужчин Карлос Алькарас. 19-летний испанец, ворвавшийся в элиту в сезоне-2022, травмировался во время предсезонной подготовки и теперь рискует потерять лидерство в рейтинге.