15-летняя чешка Бренда Фрухвиртова вышла в основную сетку Australian Open

15-летняя чешка Бренда Фрухвиртова (135-я в рейтинге WTA) стала одной из самых молодых теннисисток, когда-либо попадавших в основную сетку Australian Open.
В последнем матче квалификации чешская теннисистка победила испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 3:6, 7:6 (2), 6:4. В предыдущих отборочных раундах она обыграла Наталью Костич и Дарью Снигур.
В возрасте 15 лет и девяти месяцев Фрухвиртова стала пятой самой молодой участницей, попавшей в основную сетку Australian Open. Рекорд принадлежит Марте Костюк, установившей аналогичное достижение в 15 лет и пять месяцев, за ней следуют Сесиль Каратанчева, Мария Шарапова и Лина Красноруцкая.
В основной сетке турнира Бренда Фрухвиртова присоединится к своей старшей сестре Линде. 17-летняя Линда Фрухвиртова, которая на данный момент является самой молодой представительницей первой сотни рейтинга WTA, в матче первого круга встретится с австралийкой Джейми Фурлис.
Сёстры Фрухвиртовы с 2017 года тренируются в знаменитой академии Муратоглу на юге Франции и считаются одними из самых перспективных игроков в ней. Фрухвиртова-младшая к этому моменту уже выиграла восемь титулов на турнирах ITF, завоевав все восемь в прошлом году на грунте.
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