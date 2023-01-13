Вероника Кудерметова снялась с полуфинала Аделаиды

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не выступит в полуфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) из-за травмы, об этом сообщает пресс-служба WTA.
Соперница Кудерметовой по полуфиналу швейцарка Белинда Бенчич вышла в финал, где встретится с Дарьей Касаткиной. Россиянка также прошла в главный матч турнира без борьбы, поскольку испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти на корт из-за травмы.
По личным встречам Бенчич ведёт со счётом 5-3 у Кудерметовой. Первый матч между ними был сыгран на траве Хертогенбосха в 2018-м (тогда Вероника победила в трёх сетах), а последний — прошлым летом, тоже на траве (в четвертьфинале Берлина, где выиграла уже Бенчич). За неделю до этого, на траве того же Хертогенбосха, победила Кудерметова (6:4, 6:2), а ещё один матч в 2022 году они провели в Санкт-Петербурге — там швейцарка выиграла со счётом 6:2, 4:6, 7:6(5).
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