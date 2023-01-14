Рафаэль Надаль резко раскритиковал качество мячей на Australian Open — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль оценил условия на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Надаль – действующий чемпион турнира.
«Скорость корта почти не изменилась, а вот мячи – да. Говорят, они такие же, что были в прошлом году, но, на самом деле, их качество гораздо хуже. Сейчас бессмысленно это обсуждать, мы должны играть с тем, что есть. Но эти мячи не дают того эффекта, который давали раньше. После пары ударов мяч теряет упругость и твёрдость. Поэтому сложнее нанести удар с желаемым эффектом. С ними гораздо легче играть, когда ты бьёшь плоско. Я должен с этим смириться, я достаточно потренировался, чтобы быть к этому готовым», — сказал Надаль на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.
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