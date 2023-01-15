«Он может говорить, что хочет». Радукану прокомментировала слова экс-тренера Турсунова

Победительница Открытого чемпионата США — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала слова своего бывшего тренера Дмитрия Турсунова, который предположил, что ей нужен один человек, который бы говорил, что ей делать.

«Я так воспитана, что меня всегда окружало довольно много людей, и я сама выбирала, к чему прислушаться, а к чему нет. Не думаю, что это что-то необычное. Турсунов может говорить, что хочет.



Отчасти это связано с тем, что у меня не было главного, небольшого костяка команды. Не было прочной команды, которой бы полностью доверяла. В этом году я почувствовала, что теперь она у меня действительно есть, и, наверное, мне уже не нужно столько советов», – приводит слова Радукану The Telegraph.

Напомним, в октябре британская теннисистка прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. За время их работы лучшим результатом британки стал полуфинал на турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который прошёл в сентябре. На данный момент Радукану работает с Себастьяном Саксом.