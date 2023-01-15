Тарпищев — об участии 20 россиян в основной сетке Australian Open: это не предел

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об участии 20 отечественных теннисистов в основной сетке грядущего Australian Open.
В Australian Open впервые с 2012 года примут участие 20 российских теннисистов. В основной сетке соревнований Россию будут представлять 14 женщин и шесть мужчин.
«20 человек — это самое большое наше представительство за последние годы, и это не предел. Объективно могло быть даже больше. Но вообще были годы, когда только в женском одиночном разряде участвовало более 20 наших теннисисток», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Australian Open — 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.
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