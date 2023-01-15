Рууд: думаю, я могу назвать Надаля другом, он очень хороший парень

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о дружеских отношениях с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.



«Надаль – звезда мирового масштаба. В его жизни много всего происходит, поэтому у него не так много времени. Мы любим играть в гольф, поэтому, если мы оба на Мальорке, он иногда меня приглашает, это очень приятно. У него есть семья и близкие друзья. Когда мы видимся, у нас прекрасные отношения. Думаю, я могу назвать его другом, он очень хороший парень.

Я знаю, что у них с Федерером гораздо более долгие и близкие отношения, чем у нас. Было здорово наблюдать за ними на Кубке Лэйвера в этом году, это был невероятный опыт. Было видно, как они наслаждались каждой секундой вместе. Я, конечно, надеюсь, что в будущем у меня сложатся такие же хорошие отношения с другими игроками, мы будем друг друга поддерживать. Не знаю, кто это будет», — приводит слова Рууда Clay Tenis.