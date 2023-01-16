В ФТР прокомментировали первую победу Даниила Медведева на Australian Open — 2023

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева над Маркосом Гироном 6:0, 6:1, 6:2 в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«На мой взгляд, оптимальный результат для матча первого круга. С одной стороны, достаточно быстрая по продолжительности игра, но при этом Даниил показал все свои сильные качества, доставив удовольствие зрителям своими фирменными розыгрышами», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету Маркоса Гирона один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.



В следующем круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.