Чесноков: Медведев не оставил Гирону никаких шансов. Отличное начало Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о победе россиянина Даниила Медведева над американцем Маркосом Гироном в первом круге Australian Open.



«Представьте ситуацию: вы плывёте по морю, и вдруг беда, вы встречаете огромного осьминога. Он сразу же начинает вас окучивать с разных сторон. Сначала левую руку, потом правую, потом за ноги начинает хватать. Вы начинаете пытаться как-то приблизиться к берегу, но рано или поздно вам наступает кирдык. Это олицетворение сегодняшнего матча Медведев — Гирон. Вот такая ситуация и произошла с американцем. Даня просто не оставил ему никаких шансов.



Гирон предпринял несколько попыток поменять свою игру по ходу матча, но у него совершенно ничего не получилось. Как бы ни пробил американец, Даня всё равно возвращал мяч ещё острее. Он просто не успел за Даниилом. Медведев задал нереальный темп, и дело логично закончилось разгромом в одну калитку! Молодец, отличное начало турнира. Теперь нужно продолжать в том же духе», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.