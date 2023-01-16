Даниил Медведев высказался о своём сопернике по второму раунду Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии, а также поделился мыслями о сопернике по второму раунду — австралийце Джоне Миллмане.

«Я действительно доволен сегодняшним матчем. Маркос — непростой соперник, поэтому победить его с таким счётом в первом раунде на турнире «Большого шлема» — это здорово. Я доволен своим уровнем игры и с нетерпением жду следующего раунда.



За пять или шесть лет, что я нахожусь в туре, я ни разу не играл с Миллманом. Он отличный теннисист, особенно здесь, в Австралии. У него даже был великий матч. Миллман обыграл Федерера на Открытом чемпионате США, когда Роджер был на вершине, так что он способен играть в отличный теннис. Мне тоже придётся показать всё, на что я способен», — сказал Медведев в интервью на корте.