Медведев грубо послал зрителя во время матча Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев резко отреагировал на выкрик болельщика с трибуны во время матча первого круга Australian Open с американцем Маркосом Гироном, по итогам которого он одержал уверенную победу — 6:0, 6:1, 6:2.
При счёте 5:2 в третьем сете Медведеву что-то крикнули с трибун, а он ответил: «Иди на ***». Судья матча вынес ему предупреждение.
Россиянин остался недоволен этим решением и тем, что судья не призвал зрителей к тишине, и перед следующим розыгрышем сказал ему: «Не попаду первую подачу, тогда ты вмешаешься?»
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с австралийским теннисистом Джоном Миллманом, который в своём матче первого круга в упорном пятисетовом поединке сломил сопротивление швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 6:7(8:10), 7:5, 6:7(2:7), 6:2, 6:3.
- 16 января 2023
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