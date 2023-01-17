Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На Australian Open на 13 кортах матчи прерваны из-за жары

На Australian Open на 13 кортах матчи прерваны из-за жары
Комментарии

13 матчей Australian Open прерваны из-за сильной жары в Австралии. Игры были приостановлены даже в разгары сетов.

Сообщается, что матчи продолжатся только на трёх аренах, где имеются крыша и кондиционеры. На остальных 13 кортах без крыши матчи были прерваны.

Таким образом, свои противостояния продолжают Тейлор Фритц – Николоз Басилашвили, Матео Берреттини – Энди Маррей и Сиюй Ван – Каролина Плишкова.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Рублёв разобрался с чемпионом US Open! Жара остановила многие матчи 2-го дня AO. LIVE! Рублёв разобрался с чемпионом US Open! Жара остановила многие матчи 2-го дня AO. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023