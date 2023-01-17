Дарья Касаткина — Варвара Грачёва: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга Australian Open

Российские теннисистки Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) и Варвара Грачёва (97-я ракетка мира) встретятся в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Мельбурн Парк. KIA Арена» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 10:10 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Варвара Грачёва.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Даши. Она выиграла во втором круге одного из турниров в Мельбурне в 2021 году со счётом 6:4, 6:3.

Победитель встречи сыграет с триумфатором пары Лукреция Стефанини (Италия) — Татьяна Мария (Германия). Турнир продлится до 28 января. Действующей победительницей турниры является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.