Дарья Касаткина — Варвара Грачёва: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга Australian Open
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Российские теннисистки Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) и Варвара Грачёва (97-я ракетка мира) встретятся в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Мельбурн Парк. KIA Арена» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 10:10 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Варвара Грачёва.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Даши. Она выиграла во втором круге одного из турниров в Мельбурне в 2021 году со счётом 6:4, 6:3.
Победитель встречи сыграет с триумфатором пары Лукреция Стефанини (Италия) — Татьяна Мария (Германия). Турнир продлится до 28 января. Действующей победительницей турниры является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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