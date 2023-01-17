Кудерметова вышла во второй круг Australian Open, обыграв бельгийку Заневскую
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова удачно преодолела барьер первого круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Бельгии Марине Заневской — 6:2, 7:6(7:4).
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
Россиянка сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Её соперница три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из шести.
Во втором круге соперницей Кудерметовой станет американка Кэти Волынец, которая в первом круге стала обидчицей ещё одной россиянки Евгении Родиной. Матч пройдёт 18 января и начнётся не ранее 03:00 мск.
На данный момент Вероника Кудерметова занимает девятое место в рейтинге WTA.
Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 08:50 МСК
80
Марина Заневская
М. Заневская
Окончен
0 : 2
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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