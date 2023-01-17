«Очень горжусь собой». Энди Маррей высказался о победе в невероятном матче с Берреттини

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Энди Маррей одержал победу со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6).

«Прямо сейчас я просто невероятно счастлив, очень горжусь собой. Несколько месяцев работы с моей командой здесь дали мне возможность выступать на таких стадионах и в таких матчах против таких игроков, как Маттео. Всё окупилось».



«Это первый раз, когда я сыграл 10-очковый тай-брейк. Это другое. Когда вы ведёте 6:1, или 7:1, кажется, что вы всё ещё довольно далеки от победы. Я думаю, что теннис был действительно хорош.

Маттео подавал невероятно, и он также блестящий игрок, один из лучших парней в туре. Он всегда борется до конца, так что я хорошо справился», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.