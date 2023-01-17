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Матч Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open перенесён на 18 января

Матч Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open перенесён на 18 января
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Матч российского теннисиста Романа Сафиуллина перенесён на завтра, 18 января. Эта информация появилась на официальном сайте Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Роман Сафиуллин сыграет с американцем Денисом Кудлой. Ранее были перенесены матчи Дарьи Касаткиной с соотечественницей Варварой Грачёвой. Анастасии Потаповой с американкой Слоан Стивенс, Лукреции Стефанини (Италия) с Татьяной Марией (Германия), Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия) с Нурией Парризас-Диас (Испания). Напомним, игры на Australian Open были приостановлены/перенесены из-за дождя. Во время непогоды матчи игрались только на кортах, которые оснащены выдвижной крышей.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

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