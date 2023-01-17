Матч Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open перенесён на 18 января

Матч российского теннисиста Романа Сафиуллина перенесён на завтра, 18 января. Эта информация появилась на официальном сайте Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, Роман Сафиуллин сыграет с американцем Денисом Кудлой. Ранее были перенесены матчи Дарьи Касаткиной с соотечественницей Варварой Грачёвой. Анастасии Потаповой с американкой Слоан Стивенс, Лукреции Стефанини (Италия) с Татьяной Марией (Германия), Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия) с Нурией Парризас-Диас (Испания). Напомним, игры на Australian Open были приостановлены/перенесены из-за дождя. Во время непогоды матчи игрались только на кортах, которые оснащены выдвижной крышей.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.
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