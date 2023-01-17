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Ольховский высказался о победах Кудерметовой и Александровой в первом круге AO-2023

Ольховский высказался о победах Кудерметовой и Александровой в первом круге AO-2023
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победах россиянок Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой на старте Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Напомним, в первом круге соревнований Кудерметова (9) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Александрова (19) же в свою очередь справилась с другой бельгийкой, Исалин Бонавентюр, с разгромным счётом 6:2, 6:1.

«Кудерметова и Александрова — молодцы. Это было уверенно и ожидаемо. Мы ожидали этих побед. Хороший старт всегда внушает оптимизм, и мы можем ожидать хороших результатов в дальнейшем», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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