Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня
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Сегодня, 17 января, состоялся второй игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в женской сетке соревнований.
Australian Open. Женщины. Результаты второго игрового дня
- Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Екатерина Александрова (Россия) – 2:6, 1:6.
- Лейла Фернандес (Канада) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:2.
- Арина Соболенко (Беларусь) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:1, 6:4.
- Анастасия Павлюченкова (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 0:6, 1:6.
- Кэти Волынец (США) – Евгения Родина (Россия) – 6:3, 6:2.
- Донна Векич (Хорватия) – Оксана Селехметьева (Россия) – 6:2, 2:6, 6:6 (5:1) – остановлен.
- Ясмине Паолини (Италия) – Людмила Самсонова (Россия) – 4:6, 2:6.
- Марина Заневская (Бельгия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 6:7 (4:7).
- Гарбинье Мугуруса (Испания) – Элисе Мертенс (Бельгия, 26) – 6:3, 6:7 (3:7), 1:6.
- Тамара Зиданшек (Словения) – Онс Жабер (Тунис, 2) – 6:7 (8:10), 6:4, 1:6.
- Виктория Томова (Болгария) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 1:6, 2:6.
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