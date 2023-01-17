Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2-го игрового дня
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоялся второй игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в женской сетке соревнований.

Australian Open. Женщины. Результаты второго игрового дня

  • Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Екатерина Александрова (Россия) – 2:6, 1:6.
  • Лейла Фернандес (Канада) – Ализе Корне (Франция) – 7:5, 6:2.
  • Арина Соболенко (Беларусь) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:1, 6:4.
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 0:6, 1:6.
  • Кэти Волынец (США) – Евгения Родина (Россия) – 6:3, 6:2.
  • Донна Векич (Хорватия) – Оксана Селехметьева (Россия) – 6:2, 2:6, 6:6 (5:1) – остановлен.
  • Ясмине Паолини (Италия) – Людмила Самсонова (Россия) – 4:6, 2:6.
  • Марина Заневская (Бельгия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 6:7 (4:7).
  • Гарбинье Мугуруса (Испания) – Элисе Мертенс (Бельгия, 26) – 6:3, 6:7 (3:7), 1:6.
  • Тамара Зиданшек (Словения) – Онс Жабер (Тунис, 2) – 6:7 (8:10), 6:4, 1:6.
  • Виктория Томова (Болгария) – Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – 1:6, 2:6.
Australian Open — 2023, женщины, турнирная сетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023