Саккари обыграла россиянку Шнайдер в трёх сетах в матче 2-го круга Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Греции Марие Саккари (6-я в мировом рейтинге) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.



Саккари одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Шнайдер четыре эйса, три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта. Саккари шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17 заработанных.

В матче 1-го круга Саккари обыграла китаянку Юань Юэ мо счётом 6:1, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.