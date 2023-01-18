Саккари обыграла россиянку Шнайдер в трёх сетах в матче 2-го круга Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Греции Марие Саккари (6-я в мировом рейтинге) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Саккари одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Шнайдер четыре эйса, три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта. Саккари шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17 заработанных.
В матче 1-го круга Саккари обыграла китаянку Юань Юэ мо счётом 6:1, 6:4.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
- 18 января 2023
-
05:49
-
05:20
-
04:42
-
02:00
- 17 января 2023
-
22:57
-
22:39
-
22:15
-
21:47
-
21:31
-
21:18
-
20:37
-
20:19
-
19:58
-
19:10
-
18:31
-
18:00
-
17:56
-
16:41
-
16:20
-
16:07
-
15:52
-
15:22
-
15:20
-
14:56
-
14:45
-
14:38
-
14:05
-
13:54
-
13:34
-
13:30
-
13:19
-
13:18
-
13:03
-
12:45
-
12:32