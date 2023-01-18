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Саккари обыграла россиянку Шнайдер в трёх сетах в матче 2-го круга Australian Open

Саккари обыграла россиянку Шнайдер в трёх сетах в матче 2-го круга Australian Open
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Российская теннисистка Диана Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Греции Марие Саккари (6-я в мировом рейтинге) во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Саккари одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. На счету Шнайдер четыре эйса, три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта. Саккари шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17 заработанных.

В матче 1-го круга Саккари обыграла китаянку Юань Юэ мо счётом 6:1, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2023, среда. 03:10 МСК
Диана Шнайдер
106
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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