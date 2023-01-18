Видеообзор упорнейшего поединка Маррея и Берреттини в первом круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей вышел во второй круг на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии.

В матче первого круга Маррей в тяжелейшем пятисетовом поединке на тай-брейке вырвал победу у итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7:9), 7:6(10:6).

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Продолжительность матча составила 4 часа 49 минут. На счету Берреттини 31 эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. В пятом сете британец отыграл матчбол на своей подаче при счёте 4:5.

Во втором круге Маррей встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия).