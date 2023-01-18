Евгений Кафельников прокомментировал ранний вылет Рафаэля Надаля с Australian Open
Поделиться
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о вылете испанца Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата Австралии.
«Многие не удивлены вылету Надаля? Лично я удивлён. Если бы всё было нормально с физическими кондициями, то не проиграл бы. Видимо, всё же что-то случилось — начала беспокоить травма бедра. Для меня поражение Надаля во втором круге — это сюрприз», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Рафаэль Надаль уступил Маккензи Макдональду во 2-м круге Australian Open, не взяв ни одного сета (4:6, 4:6, 5:7). В 2021 году Надаль выиграл турнир, обыграв в финальном матче россиянина Даниила Медведева.
Комментарии
- 18 января 2023
-
12:36
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
11:50
-
11:49
-
11:32
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:16
-
08:38
-
08:08
-
08:00
-
07:23
-
06:35
-
05:49
-
05:20
-
04:42
-
02:00
Партнерский контент