Евгений Кафельников прокомментировал ранний вылет Рафаэля Надаля с Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о вылете испанца Рафаэля Надаля с Открытого чемпионата Австралии.

«Многие не удивлены вылету Надаля? Лично я удивлён. Если бы всё было нормально с физическими кондициями, то не проиграл бы. Видимо, всё же что-то случилось — начала беспокоить травма бедра. Для меня поражение Надаля во втором круге — это сюрприз», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Рафаэль Надаль уступил Маккензи Макдональду во 2-м круге Australian Open, не взяв ни одного сета (4:6, 4:6, 5:7). В 2021 году Надаль выиграл турнир, обыграв в финальном матче россиянина Даниила Медведева.