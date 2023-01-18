«Уважение к старику!» Борис Беккер — о невероятной победе Маррея в матче с Берреттини
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер отреагировал на победу британского теннисиста Энди Маррея над итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
«Уважение к старику!!!» — написал Борис Беккер в своих социальных сетях, прикрепив фото итога матча.
Маррей в тяжелейшем пятисетовом поединке на тай-брейке вырвал победу у итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7:9), 7:6(10:6). Продолжительность матча составила 4 часа 49 минут. В пятом сете британец отыграл матчбол на своей подаче при счёте 4:5. Во втором круге Маррей встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия).
Комментарии
- 18 января 2023
-
12:36
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
11:50
-
11:49
-
11:32
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:16
-
08:38
-
08:08
-
08:00
-
07:23
-
06:35
-
05:49
-
05:20
-
04:42
-
02:00
Партнерский контент