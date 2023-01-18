«Уважение к старику!» Борис Беккер — о невероятной победе Маррея в матче с Берреттини

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер отреагировал на победу британского теннисиста Энди Маррея над итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Уважение к старику!!!» — написал Борис Беккер в своих социальных сетях, прикрепив фото итога матча.

Маррей в тяжелейшем пятисетовом поединке на тай-брейке вырвал победу у итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 6:3, 4:6, 6:7(7:9), 7:6(10:6). Продолжительность матча составила 4 часа 49 минут. В пятом сете британец отыграл матчбол на своей подаче при счёте 4:5. Во втором круге Маррей встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия).